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Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Türkiye Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş, bir günlük aranın ardından çalışmalarına başladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 21:49
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Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaspor
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