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Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?

Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.Beşiktaş'ın evinde oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:50
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Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?


Valerian İsmael'in çalıştırdığı Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı.Siyah beyazlılar ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Beşiktaş bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir haftaiçi oynadığı Hearts maçını deplasmanda 4-0 kazanarak moral depoladı.

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşı kaşıya geleceği Süper Lig maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.İşte zorlu maçın detayları..

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi bugün saat 19.00'da oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBaşakşehirMaçSpor
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