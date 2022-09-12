Valerian İsmael'in çalıştırdığı Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı.Siyah beyazlılar ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Beşiktaş bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir haftaiçi oynadığı Hearts maçını deplasmanda 4-0 kazanarak moral depoladı.

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşı kaşıya geleceği Süper Lig maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.İşte zorlu maçın detayları..

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi bugün saat 19.00'da oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.