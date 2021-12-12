Beşiktaş evinde Yukatel Kayserispor'u yendi

25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung, son anda kornere çeldi.

51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2