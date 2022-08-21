Siyah beyazlılar 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalarak taraftarını üzmüştü.Valerien İsmael ve öğrencileri bugün taraftarı önünde üç puanı alabilmek için mücadele edecek.

İtalyan efsanesi Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor'a 4-2'lik skorla mağlup olmuştu.2. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük ligdeli ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak? İşte kritik maçın detayları..

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.