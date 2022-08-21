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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.Beşiktaş'ın evinde oynanacak olan mücadelenin detayları merak konusu oldu.

21 Ağustos 2022 Pazar 15:32
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?


Siyah beyazlılar 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kalarak taraftarını üzmüştü.Valerien İsmael ve öğrencileri bugün taraftarı önünde üç puanı alabilmek için mücadele edecek.

İtalyan efsanesi Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor'a 4-2'lik skorla mağlup olmuştu.2. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük ligdeli ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak? İşte kritik maçın detayları..

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSporFatih Karagümrük
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