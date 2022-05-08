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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre Beşiktaş karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı.

08 Mayıs 2022 Pazar 19:30
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'taki mücadelede sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu.

Orta sahadaki Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 3 İSİM

Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu. Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ DERBİDE YOK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde yer almadı.

Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gelmeyeceğini açıklamıştı.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ YENİLMEDİ

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

REKABETTEN İLGİNÇ NOTLAR

İki takım birbirlerine karşı en farklı skorları yedişer gol atarak kazandı.

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 354 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 98 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

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