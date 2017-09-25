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Beşiktaş, galibiyet peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında RB Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ikinci galibiyetini alarak Devler Ligi'nde önemli bir adım atmak istiyor.

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:09
Beşiktaş, galibiyet peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, yarın akşam 21.45’te sahasında Alman ekibi RB Leipzig ile mücadele edecek. Mücadelenin orta hakemi Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev olurken, yardımcı hakem olarak ise Anton Averianov ve Tikhon Kalugin görev yapacak.

Sahasında ilk kez

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Porto deplasmanından 3 puanı 3-1’lik skorla alan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor. Alman ekibi RB Leipzig’i de evinde devirmeyi hedefleyen Kartal, Vodafone Park’taki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almak istiyor.

Derbi sonrası

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup’un kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Teknik Direktör Şenol Güneş ise hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti. Olaylı derbiden çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetini Leipzig, galibiyeti ile unutmanın peşinde.

Adriano çalışmalara başladı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve derbide forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano, Leipzig karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesini bekleyecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Adriano’nun Şenol Güneş’in forma şansı tanıması halinde sağ bekte görev yapması bekleniyor. 

İhlas Haber Ajansı

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