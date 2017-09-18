Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürme peşinde

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.

Ligde üst üste iki galibiyet alan siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sonraki maçta evinde Bursaspor'a 2-1 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 4. haftada da Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a çıkardı.

SÜPER KUPA'DA YENİLMİŞTİ

Siyah-beyazlı takım, sezon başında rakibiyle Turkcell Süper Kupa'da yaptığı karşılaşmayı yitirmişti.

Beşiktaş, Samsun'da oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.

PORTO GALİBİYETİNİN MORALİYLE ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyetin moraliyle çıkacak.

Beşiktaş, rakibini deplasmanda yenerek G Grubu'na 3 puanla başladı.

İÇ SAHADA 29 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, evinde yaptığı son 29 lig maçında yenilgi görmedi.

Süper Lig'de evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından oynadığı 29 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim, 1'i Atatürk Olimpiyat, 22'si de Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki son 29 maçta 25 galibiyet ve 4 beraberlikle 79 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 74 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 21 gol yedi.

GOLCÜLER FORMDA

Beşiktaş'ın hücumdaki etkili isimleri Cenk Tosun, Ryan Babel ve Anderson Talisca, yarınki karşılaşmada yine takımlarına gol katkısı vermeyi hedefleyecek.

Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor ve ligdeki Antalyaspor maçlarında gol bulan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçını da boş geçmeyen Cenk, şu ana dek 3 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte son maçların bir başka formda oyuncusu Babel oldu. Sezonun ilk gol sevincini 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan Hollandalı futbolcu, Kardemir Karabükspor ve Porto ile yapılan son iki karşılaşmada da skorer özelliğini ortaya koydu.

Porto maçında gol atan oyuncular arasında yer alan Talisca da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP SAKAT

Beşiktaş'ta, Porto ile oynanan maçın ardından sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı sürüyor.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Oğuzhan'ın yerine, hastalığı nedeniyle Porto mücadelesinde kadroda yer alamayan Tolgay Arslan'ın Atiker Konyaspor'a karşı oynaması bekleniyor.

TOSİC CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte, Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic de Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde Matej Mitrovic'i oynatma olasılığı büyük.

33. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Beşiktaş, geride kalan 32 karşılaşmadan 18'ini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 66 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti, ikinci yarıda Vodafone Park'ta Beşiktaş 5-1 galip geldi.

Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ SON 11 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçından 4'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 32 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 16 maçtan 12'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 40 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.