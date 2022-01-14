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Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, 67'de Batshuayi'nin kaydettiği golle Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

14 Ocak 2022 Cuma 21:37
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Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
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Kara Kartal, ligde son 5 maçından 4 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Gaziantep FK'yı evinde 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golünü 67'de Batshuayi kaydetti.

Belçikalı Batshuayi, forvet ligdeki 8. golünü kaydetti.

İlk yarının son anlarında Batshuayi'nin ceza sahası içinde ayağına basıldı. Yorumcular ve futbolseverler hakem Arda Kardeşler'e sert eleştiriler yöneltti.

Beşiktaş'ın golünü kaydeden Batshuayi, 67. dakikaya kadar sosyal medyada ağır eleştiriler aldı.

Belçikalı forvetin tutuk görüntüsü ve kaçırdığı pozisyonlar taraftarı çıldırttı. Ancak Belçikalı forvet yaşananlara rağmen ligdeki 8. golünü kaydetti.

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