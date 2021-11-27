Beşiktaş Giresunspor'a 4-0 yenildi

Ligde üst üste üç maçlık yenilginin ardından Giresunspor karşısında galibiyet arayan Beşiktaş umduğunu bulamadı ve sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş maçın ilk dakikalarında üst üste pozisyonlarla gol ararken kısa süre içinde temposunu yitirdi.



22. dakikada Rosier'nin eline çarpan topun ardından hakem Hüseyin Göçek, VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi. Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle Giresunspor 1-0 öne geçti.



Beşiktaş henüz golün şokunu atlatamamışken 10 kişi kaldı. Necip Uysal'ın rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından deneyimli oyuncuya sarı kart çıktı ancak VAR uyarısının ardından hakem pozisyonu tekrar izledi ve kartın rengini kırmızıya çevirdi.



10 kişi kalan Beşiktaş soyunma odasına 1-0 geride gitti.



Maçın 55. dakikasında Giresunspor ikinci golü buldu. Öne çıkan kaleci Mert Günok topa kafa vurmak isterken ıskaladı ve yere düştü. Devamında boş kaleyi havalandıran Ibrahima Balde skoru 2-0'a getirdi.



Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise bu kez Serginho, kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 3-0'a taşıdı.



Mert Günok sakatlandı, Joseph Champness boş kaleyi havalandırdı

Maçın 90. dakikasında Giresunspor'da Flavio sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Flavio kaleye yaklaşırken Mert Günok'un dizi döndü ve kendini yere bıraktı. Bu esnada Flavio pasını Joseph Champness'e gönderdi ve Champness topu boş kaleye gönderdi. Maç 4-0'a gelirken Mert Günok oyunu sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Giresunspor zorlu Beşiktaş deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.



Bu yenilginin ardından Beşiktaş 17 yıl sonra bir ilke imza attı. Üst üste dördüncü lig yenilgisini yaşayan Beşiktaş bunu en son 2003-04 sezonunun son 4 haftasında yaşamıştı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puanda kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Giresunspor ise puanını 16'ya yükseltti.



Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal maçı tamamlayamadı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ghezzal, ikinci yarının başında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Welinton'a devretti.



Maçın 90. dakikasında sakatlanan Mert Günok da yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.



TRİBÜNLERDEN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA TEPKİ



Beşiktaş - Giresunspor maçında tribünlerde yaklaşık 5 bin taraftar maçı takip ederken üst üste gelen gollerin ardından tribünlerden tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklarla protesto etti.