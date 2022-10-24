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Beşiktaş, Hatayspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 21:59
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Beşiktaş, Hatayspor'a mağlup oldu



Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst sezonun en erken golüne imza attı. Siyah beyazlılarda, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla 33. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi. Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

11. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wout Weghorst savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın penaltısı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet'in ortasında kale önünde Ze Luis kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Tecrübeli golcü Ze Luis, Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş karşısında buldu.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Kaan Kanak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporFutbol
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