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Beşiktaş'ın amigosu Seyit Subaşı öldürüldü

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı hayatını kaybetti. Katil zanlısı, ifadesinde Subaşı ile Beşiktaş-Karagümrük maçında tartıştıklarını söyledi.

26 Ağustos 2022 Cuma 09:29
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Beşiktaş'ın amigosu Seyit Subaşı öldürüldü


İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA KAVGA 

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu.


Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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