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Beşiktaş'ın galibiyet özlemi sona erdi

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet özlemi evinde son buldu. Son 3 haftayı beraberlikle kapatan siyah-beyazlılar, Altay'ı Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

19 Şubat 2022 Cumartesi 20:37
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Beşiktaş'ın galibiyet özlemi sona erdi
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Vodafone Park'taki geceye Beşiktaş daha fazla atak başladı. Alex Teixeira ve Kenan ile gole yaklaşan siyah-beyazlılar pozisyonlardan yararlanmadı ve ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Beşiktaş aradığı golü 64. dakikada duran topla buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Domagoj Vida kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Golden sonra baskısını artıran Önder Karaveli'nin takımı, farkı yukarı çekme adına net fırsatlardan sonuç çıkaramadı. 72. dakikada önce Alex Teixeira'nın sonra Kenan Karaman'ın şutu direkten döndü.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Beşiktaş 3 puanı tek golle hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 3 hafta sonra galip geldi. Düşme hattındaki İzmir ekibi ise son 11 haftada 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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