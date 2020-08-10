Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan'ın PAOK ekibi oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan’ın PAOK takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turu maçları, 25-26 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki maçta rakibini elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.