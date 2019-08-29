Beşiktaş Kulübü’nden Mehmet Ekici transferi iddialarına yanıt!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Mehmet Ekici için sarı lacivertli kulüple görüşüldüğü iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği iddiaları üzerine Beşiktaş’ın devreye girdiği öne sürüldü.

Siyah beyazlıların Fenerbahçe yönetimi ile bir araya gelerek Ekici’nin transferini görüştükleri belirtildi.

Ancak konuyla ilgili olarak açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, iddiaları yalanladı.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama;

“Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”