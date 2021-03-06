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Beşiktaş, liderlik için sahaya çıkıyor

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

06 Mart 2021 Cumartesi 11:32
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Beşiktaş, liderlik için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun dışında eksik yok.

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek. 

Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11
Ersin - Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan -  Josef - Ghezzal, Hutchinson, Ljajic, Larin -  Aboubakar

Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza mücadelede sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takım 4. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.

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