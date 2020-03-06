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Beşiktaş - MKE Ankaragücü: 2-1

Türkiye Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1’lik skorla galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş’a 3 puanı getiren golleri 6’ncı dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88’inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3’üncü dakikada penaltıdan İlhan Parlak’tan geldi.

06 Mart 2020 Cuma 21:07
44 Okunma
Beşiktaş - MKE Ankaragücü: 2-1

Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1’lik skorla galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş’a 3 puanı getiren golleri 6’ncı dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88’inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3’üncü dakikada penaltıdan İlhan Parlak’tan geldi.

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