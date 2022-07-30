Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman?

Beşiktaş son hazırlık maçında, Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:04
95 Okunma
Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman?
banner48

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçları oynamayı ihaml etmiyor.

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda şampiyon olmanın hesaplarını yapıyor.

Transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son hazırlık maçını Sampdoria ile yapacak.

Bu maçta yeni transferler denenirken Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak için mücadele verecek.

Maça gitmek isteyen taraftarlar ise "Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki,Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Beşiktaş-Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta bu akşam oynanacak Beşiktaş-Sampdoria maçı saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Vodafone Park'taki hazırlık maçına dörtlü savunma sistemi ile çıkacak.

Geri bölgedeki dörtlünün; Valentin Rosier, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor. Orta üçlüde Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan; ön üçlüde de Rachid Ghezzal, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın olması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSampdoria
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alara Ghaffari Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikinci oldu
Alara Ghaffari Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikinci oldu
Maç takvimi / 30 Temmuz 2022
Maç takvimi / 30 Temmuz 2022
Süper kupa, sahibini buluyor!
Süper kupa, sahibini buluyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim