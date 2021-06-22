Beşiktaş, Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağladı

Beşiktaş, yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın konusuna son noktayı koydu. Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, Yalçın'la yapılan son görüşmenin ardından hocaya imzayı attırdı. Başarılı hocanın sözleşme detayları da belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getiren Beşiktaş, başarılı hoca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 22 milyon TL kazanacak olan Sergen Yalçın, Süper kupa yeni sezon şampiyonluk ve kupa alınması halinde toplamda 36 milyon TL kazanmış olacak. Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimi nedeniyle anlaşmanın 1 yıllık yapıldığı öğrenildi.