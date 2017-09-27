Beşiktaş seriyi 10 maça çıkardı

Şenol Güneş’in göreve geldiği ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, sahasında oynadığı maçlarda Sporting Lizbon’la 1-1 ve Lokomotiv Moskova’yla da yine 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar son iç saha maçında ise İskenderbey’i 2-0’la geçmeyi başarmıştı. Grupta yalnızca son maçında deplasmanda kaybeden Beşiktaş, bu mücadelede aldığı sonuçla 3. sıraya gerilemiş ve gruptan çıkamamıştı. Sahasında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, gruptaki 3 iç saha maçını da o dönemde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamıştı. Siyah-beyazlı takım ligi şampiyon olarak tamamlayarak bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.



İÇ SAHADA 9 MAÇTIR YENİLMİYOR



Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile eşleşen Beşiktaş, sahasında oynadığı maçlarda Dinamo Kiev ve Napoli ile 1-1, Benfica ile de 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, bir önceki sezon Avrupa Ligi’nde olduğu gibi yine bir üst tura çıkmayı son maçta aldığı mağlubiyetle kaçırdı. Grubu 3. sırada tamamlayarak mücadelesine UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva’yı deplasmanda 3-1, sahasında da 2-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Yunanistan temsilcisi Olympiakos’la eşleşen Şenol Güneş’in ekibi, deplasmanda 1-1 kaldığı karşılaşmayı, taraftarı önünde 4-1 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Fransız devi Lyon ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında 2-1 galip geldi ancak turu penaltılarla kaybetti. Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından Avrupa’da çıktığı 10 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken rakiplerine kaybetmedi.