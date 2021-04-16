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Beşiktaş skoru koruyamadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalarak, 2 puan yitirdi.

16 Nisan 2021 Cuma 22:54
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Beşiktaş skoru koruyamadı

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadelede üç kez penaltı noktasını gösterdi.

46. saniyede Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle penaltıya hükmeden Özkahya, mücadelenin 64. dakikasında Welinton'un Paintsil'e yaptığı müdahalenin ardından bir kez daha penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gökhan Töre'nin müdahalesiyle Paintsil yerde kalınca Özkahya karşılaşmadaki üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamazken, MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ligde 17 maç sonra penaltı kullandı

Karşılaşmaya penaltı ile başlayan Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un yerde kaldığı pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan önce siyah-beyazlı ekip, son penaltısını ligin 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşısında kullanmıştı.

Beşiktaş'ın kullandığı son penaltıyı Kayseri deplasmanında gole çeviren N'Koudou, MKE Ankaragücü karşısında kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Beşiktaş gollerini Kulusic'le buldu

Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu.

İlk yarının son dakikasında Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde de öne çıktı. Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topu Kulusic, bir kez daha ters vuruşla kendi filelerine gönderdi.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvette Larin'le mücadele eden siyah-beyazlılarda Kanadalı oyuncu da sessiz kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMKE Ankaragücü
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