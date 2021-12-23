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Beşiktaş sürprize izin vermedi!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

23 Aralık 2021 Perşembe 22:11
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Beşiktaş sürprize izin vermedi!
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Taraftarı önünde sürprize izin vermeyen Beşiktaş, ligin dibine demir atan Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Adeta golle başlayan karşılaşmada Göztepe, 3. dakikada Ndiaye'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren siyah-beyazlılar rakip kalede baskısını artırırken, 31. dakikada Larin sahneye çıktı ve skoru dengeledi. 41. dakikada İzmir ekibi Soner'in kullandığı penaltıda golü bulamadı ve skoru eşitleme şansını kaçırdı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş peş peşe girdiği pozisiyonlarda golü bulamezken 60. dakikada Ghezzal, dengeyi bozan isim oldu.

Ceza sahası dışından enfes bir vuruşla kaleci İrfan Can'ı mağlup eden Ghezzal skoru belirleyen isim oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan Kara Kartal, 28 puanla 7. sıraya yükseldi.

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