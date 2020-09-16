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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü, akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan koronavirüs testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:17
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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!

Beşiktaş Kulübü, akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan koronavirüs testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.".

Son Güncelleme: 16.09.2020 18:19
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