Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!

Arap basınında konuyla ilgili flaş bir haber yer aldı.
Vida'nın, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Vida'nın 1-2 kulüple transfer görüşmesi yaptığı ancak istediği teklifi almadığı kaydedildi.
Bunun üzerine Hırvat stoperin, rotayı Arabistan'a kırdığı aktarıldı.
1.84 boyundaki Vida'nın, güncel piyasa değeri 1.9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.