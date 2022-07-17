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Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!

 Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sözleşmesi sona ermiş ve Hırvat futbolcu siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcu Domagoj Vida ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten ayrılan Hırvat stoperin yeni adresi merak konusu olmuştu.

17 Temmuz 2022 Pazar 22:51
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Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!
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Arap basınında konuyla ilgili flaş bir haber yer aldı.

Vida'nın, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Vida'nın 1-2 kulüple transfer görüşmesi yaptığı ancak istediği teklifi almadığı kaydedildi.

Bunun üzerine Hırvat stoperin, rotayı Arabistan'a kırdığı aktarıldı.

1.84 boyundaki Vida'nın, güncel piyasa değeri 1.9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.

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