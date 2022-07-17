Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sözleşmesi sona ermiş ve Hırvat futbolcu siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcu Domagoj Vida ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten ayrılan Hırvat stoperin yeni adresi merak konusu olmuştu.