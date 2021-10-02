Beşiktaş'tan kritik galibiyet

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Önemli eksikleri olan siyah beyazlılar Güven Yalçın'ın golleri ile Sivasspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 69. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Sivasspor'un tek golü 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan (kendi kalesine) geldi.

Güven Yalçın, Sivasspor'a karşı 5. maçında iki gol atarak, kırmızı-beyazlılara karşı toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Ayrıca Güven Yalçın son 2 lig maçında, 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 17'ye yükseltti. Sivasspor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

SERGEN YALÇIN'DAN DEĞİŞİKLİK

Son haftalarda sakat, cezalı ve hasta futbolcuların çokluğunda onbir kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 4 futbolcunun geri dönüşüyle D.G. Sivasspor maçının kadrosunu daha geniş bir listeden yaptı.

Altay maçından tam 6 oyuncuyu değiştiren Yalçın, kalede bu kez Ersin'e görev verirken defans dörtlüsünü Rosier, Vida, Serdar ve Rıdvan'dan oluşturdu. Orta sahada 6 numarada Josef'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, hücum dörtlüsünü Güven, Oğuzhan, Can ve Kenan Karaman'dan kurarken, santraforda Batshuayi'yi onbire yazdı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen 3 futbolcu D.G.Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü.

Ligin 4'üncü haftasında Vodafone Park Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Teixeria ve Vida 5 maç, Antalyaspor deplasmanında sakatlanan Necip Uysal ise 4 maç sonra kadroya girdi. Bu futbolculardan Vida karşılaşmaya onbirde başlarken, Teixeria ve Necip yedek yedek kaldı.

TARAFTARIN AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta D.G. Sivasspor maçını seyretmeye gelen taraftarın azlığı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynanan maçta stadın tamamına yakınını dolduran siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı için 5-6 bin civarında seyirci olduğu gözlendi.

MAÇ ÖZETİ

dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Önel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Kenan Karaman, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Batshuayi

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike, Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode

Gol: Dk. 32 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)