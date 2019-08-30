Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol

Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.

Gruplar için kura çekimi Monaco’da yapıldı.

K GRUBU

BEŞİKTAŞ

Braga (Portekiz)

Wolves (İngiltere)

Slovan Bratislava (Slovakya)

J GRUBU

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Roma (İtalya)

B. Mönchengladbach (Almanya)

Wolfsberg (Avusturya)

C GRUBU

TRABZONSPOR

Krasnodar (Rusya)

Getafe (İspanya)

Basel (İsviçre)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.