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Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir olmak üzere 3 temsilcimizle katıldı. İşte temsilcilerimizin rakipleri...

30 Ağustos 2019 Cuma 16:06
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol
Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.

Gruplar için kura çekimi Monaco’da yapıldı.

K GRUBU

BEŞİKTAŞ
Braga (Portekiz)
Wolves (İngiltere)
Slovan Bratislava (Slovakya)

J GRUBU

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Roma (İtalya)
B. Mönchengladbach (Almanya)
Wolfsberg (Avusturya)

C GRUBU

TRABZONSPOR
Krasnodar (Rusya)
Getafe (İspanya)
Basel (İsviçre)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporMedipol Başakşehir
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