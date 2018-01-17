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Beşiktaş transfer komitesi İngiltere'ye uçuyor

Siyah-beyazlılarda hareketli günler başladı

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:28
Beşiktaş transfer komitesi İngiltere'ye uçuyor
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Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra Cyle Larin ile anlaşan ve Kanadalı forveti İstanbul'a getiren Beşiktaş, bu transferi henüz resmiyete dökemedi. Orlando City ile bonservis sorununu FIFA'da çözmeye çalışacak olan Beşiktaş yönetimi diğer yandan golcü arayışlarına son vermiş değil.

Bu doğrultuda başkan Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte İngiltere'ye gitti..

Ada'da transfer listesinde yer alan isimlerle görüşecek olan siyah-beyazlı yöneticiler, hafta sonuna kadar yeni golcüyü kamuoyuna açıklamayı planlıyor.. İlk hedef ise Islam Slimani...

Cezayirli forvet için Leicester City ile pazarlık masasına oturan başkan Orman ve ekibi, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde duruyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 2'si ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan 29 yaşındaki forvetin 1 gol 1 asisti bulunuyor.

Şenol Güneş'in de onayı doğrultusunda önceliği Slimani'ye veren Beşiktaş yönetimi, bunun yanı sıra Sakho ve Javier Hernandez için West Ham, Danny Welbeck için de Arsenal ile görüşmelerde bulunacak. (beIN Sports)

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