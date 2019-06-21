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Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!

Beşiktaş, sol bek için bir süredir peşinde olduğu Umut Meraş için Bursaspor'la her konuda anlaşmaya vardı

21 Haziran 2019 Cuma 10:39
Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan temaslarda anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.

UMUT MERAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Umut Meraş 20 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki genç futbolcu Bursaspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bursaspor kulüplerinde oynadı.

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Son Güncelleme: 21.06.2019 10:42
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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