Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi geldi. Siyah-Beyazlı ekip İngiliz ekibi Wolverhampton ile olan kontratını sona eren ve yakın zamanda İstanbul'a gelen Faslı savunmacı Romain Saiss ile görüşmelere başlandındığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss yapılan KAP açıklamasının ardından sağlık kontrolünden geçti. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiğimiz profesyonel futbolcu Romain Saiss, sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

ROMAIN SAISS KİMDİR?

Romain Saiss, kariyerine Fransız kulüp Valence ile başladı. 2016'da Wolverhampton Wanderers'a katılmadan önce Ligue 2'de Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'de Angers takımlarında oynadı.

2012'den bu yana milli oyuncu olan Saïss, Fas ile 50'den fazla maç kazandı. Ülkesini üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

Asıl mevkisi defans olan Saiss, ön liberoda da görev alabilmektedir. 1,88 boya sahip olan oyuncu, sol ayağına hakimdir.