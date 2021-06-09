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Beşiktaş’a 'Kartal logosu' davası

Spor tarihçisi, ressam ve karikatürist Vala Somalı’nın iki çocuğu, babalarına ait ‘Kartallı Beşiktaş’ logosunu izinsiz kullandığı iddiasıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne dava açtı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
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Beşiktaş’a 'Kartal logosu' davası

'Kartallı Beşiktaş' logosunun tasarımcısı Vala Somalı’nın çocukları, babalarına ait logonun izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne dava açtı.

Haksız rekabetin önlenmesini isteyen iki mirasçı, logonun kullanıldığı ürünlerin toplatılmasını istedi. Kartallı Beşiktaş logosu ilk olarak Vala Somalı’nın kendi çizimiyle, Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarihi isimli kitapta kullanıldı.

Logo daha sonra Beşiktaş’ın neredeyse tüm ürünlerinin üzerinde yer aldı. Beş yıl önce hayatını kaybeden Somalı’nın çocukları Yadigar Suzan Dönmez ile Hakan Somalı İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak, babalarına ait logonun ticarileştirildiğini ileri sürdü.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre kartallı logonun Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve derneğinin alışveriş sitesi olan ‘www.kartalyuvasi.com.tr’ de satılan nevresim takımından formaya kadar birçok perakende üründe kullanıldığını, kredi kartlarının üzerine basıldığını, kulübün logoyu kendilerine aitmiş gibi kullandığını öne süren Vala Somalı’nın çocukları, ürünlerdeki markaların ticaret sicilinden silinmesini, marka devrinin önlenmesini ve ürünlerin toplatılmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Vala SomalıBeşiktaşKartal Logosu
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