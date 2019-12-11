UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu. Oynadığı 5 maçta sadece 3 puan toplayan ve 4. hafta itibarıyla Avrupa’ya veda eden siyah-beyazlılarda Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz kadroya alınmadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ruiz ile Nkoudou da İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ın Wolverhampton kadrosu! Büyük rotasyon…
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon için son kez Avrupa arenasına çıkacakları Wolverhampton deplasmanına birçok as futbolcusunu götürmedi.
11 Aralık 2019 Çarşamba 12:58