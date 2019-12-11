Beşiktaş’ın Wolverhampton kadrosu! Büyük rotasyon…

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu. Oynadığı 5 maçta sadece 3 puan toplayan ve 4. hafta itibarıyla Avrupa’ya veda eden siyah-beyazlılarda Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz kadroya alınmadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ruiz ile Nkoudou da İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek.