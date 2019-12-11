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Beşiktaş’ın Wolverhampton kadrosu! Büyük rotasyon…

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon için son kez Avrupa arenasına çıkacakları Wolverhampton deplasmanına birçok as futbolcusunu götürmedi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 12:58
Beşiktaş’ın Wolverhampton kadrosu! Büyük rotasyon…

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu. Oynadığı 5 maçta sadece 3 puan toplayan ve 4. hafta itibarıyla Avrupa’ya veda eden siyah-beyazlılarda Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz kadroya alınmadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Ruiz ile Nkoudou da İngiltere deplasmanında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş
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