Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaşlı yaklaşık 100 taraftar, Beşiktaş'tan ayrıldığı ve yeni sezonda takımın başında olmayacağı iddia edilen Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanarak tezahüratlarda bulundu.
Siyah-beyazlı futbol takımını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın görevine devam etmesini isteyen taraftarlar, 48 yaşındaki teknik adamın evinin önünde yaklaşık 2 saat bekledi.
Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine yaptıkları tezahüratlar ve basın açıklamasının ardından evin önünden ayrıldı.