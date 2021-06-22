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Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaş'ta yönetimle anlaşamadığı yönündeki haberler üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a destekte bulunmak için evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, sevgi gösterilerinin ardından dağıldı.

22 Haziran 2021 Salı 14:45
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Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaşlı yaklaşık 100 taraftar, Beşiktaş'tan ayrıldığı ve yeni sezonda takımın başında olmayacağı iddia edilen Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanarak tezahüratlarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbol takımını Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın'ın görevine devam etmesini isteyen taraftarlar, 48 yaşındaki teknik adamın evinin önünde yaklaşık 2 saat bekledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine yaptıkları tezahüratlar ve basın açıklamasının ardından evin önünden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen Yalçın
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