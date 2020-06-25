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Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Beşiktaş’ta 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

25 Haziran 2020 Perşembe 22:57
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Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş’ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde Covid-19 testinden geçti. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun tedavisine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Ertaç 2020-06-25 23:41:36

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