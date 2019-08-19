Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

Beşiktaş’ta Karius dönüyor

Lige Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları başlarken sakatlığı geçen Karius takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:41
Beşiktaş’ta Karius dönüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un salonda çalıştığı, Enzo Roco’nun koşu yaptığı, Loris Karius’un da saha çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
Hasan Şaş istifadan vazgeçti
Hasan Şaş istifadan vazgeçti
Raif Özgüren anısına oynadılar
Raif Özgüren anısına oynadılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim