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Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Başkan Çebi, Burak Yılmaz ile tesislerde görüştü

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:04
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Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa’da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye’de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmaz, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu. 

Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, “Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız” cevabını verdi.

İLK ÇALIŞMA SONA ERDİ

Öğle saatlerinde futbolcular Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. 1 ay sonra gelinen tesiste antrenman öncesinde futbolculara sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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