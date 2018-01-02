Beyazi transferinde sorun çıktı

BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinin tamamlanmasının ardından ilk devreyi 20 puanla 8. sırada tamamlayan Mağusa Türk Gücü ikinci devreye yönelik transferlerine devam ediyor.

Kadrosuna önceki gün Emre Özsin’i katan Mağusa Türk Gücü Gençler Birliği’nden de Yusuf Beyazi’yi kattı.

Gençler Birliği’nin başarılı stoperi Yusuf Beyazi 4,5 yıllığına MTG formasını giymek üzere imzayı attı.

Öte yandan Mormenekşe Spor Kulübü Yusuf Beyazi transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüp Asbaşkanı Hasan Kemal Sesigüzel imzasıyla yapılan açıklamada, Gençler Birliği Spor Kulübü’nün geçtiğimiz yıl kendilerinden transfer ettiği Yusuf Beyazi ile ilgili üzerine düşen ödemeleri yapmadıklarını, bundan dolayı Gençler Birliği’nin sahip olmadığı bir futbolcuyu başka kulübe satamayacağı vurgulandı. Sesigüzel konuyu gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu nezdinde gerekse hukuk nezdinde tüm haklarını arayacaklarını kaydetti.