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Bilardoda Türkiye şampiyonu Alnar, ikincisi Şanlısoy

17 Temmuz 2022 Pazar 20:18
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Bilardoda Türkiye şampiyonu Alnar, ikincisi Şanlısoy
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Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası'nda finali sporcularımız Mustafa Alnar ile Osman Şanlısoy oynadı.
 Organizasyona kendi imkanlarıyla 4 bilardocumuz katılırken Mustafa Alnar şampiyonluğa ulaştı, ikinciliği Osman Şanlısoy elde etti.
 Devlet ve sponsor desteği olmadan kazanılan bu başarı  bir kez daha sporcularımızın yaşadığı ciddi sorunlara rağmen gelinen aşamanın irdelenmesi gerektiğini ortaya serdi.

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