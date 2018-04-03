Binatlı yarışı bırakmıyor: 3-0

Havadis Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Lig’de 25’inci haftanın kapanış mücadelesi Güzelyurt derbisine sahne oldu. Batı bölgesinin iki takımı olan Binatlı ile Yalova’nın karşılaşmasında kazanan Binatlı oldu. Sarı-yeşilliler bu hafta sonu karşılaşacakları lider Yenicami maçı öncesi puan farkını 6’ya indirmiş oldu. Yalova ise 22 puanda ve ateş hattında kaldı.

Önemli anlar:

Dk.7 soldan Kehinde’nin korner atışında topa iyi yükselen Taner kafa ile skoru 1-0 yaptı.

Dk.33 ceza alanı içerisinde Batshi’nin rovöşata vuruşunda Taner topu çizgiden çıkardı. Dönen topa bu kez Ali Aziz rovöşata ile vuru kaleci Yusuf gole izin vermedi.

Dk.45+2 Bello’nun ara pasında Kemal Uçaner müsait durumda topu auta attı.

İlk devre 1-0 sona erdi.

Dk.46 gelişen Binatlı atağında Yalova ceza alanı içerisinde savunmanın topa elle müdahale ettiğini belirten hakem penaltı kararı verdi. Yalova’nın yoğun itirazları kararı değistirmesi. Atışı Bello kullandı kaleci İrfan gole izin vermedi.

Dk.56 Buğra’nın soldan köşe atışında Mithat’ın kafa vuruşunda top önce Tamer’e sonra direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Dk.68 Peter-Bello verkaçında topla son buluşan Peter kalecinin yanından topu filelere gönderdi: 2-0.

Dk.71 Burak’ın kornerden ortasında Taner topuk pası verdi. Şenol topu ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Binatlı, Yalova’yı 3-0 mağlup etti.