Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113157
ALTIN
161.170
DOLAR
3.7988
STERLİN
5.1218
EURO
4.5381
"Bir kereden bir şey olmaz" demeyin, oluyor!
Bir tek sigara bile....
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Çocuklarda konuşma bozukluklarına dikkat
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu 8 şey!
Erkeklerin kadınlara itiraf etmekten korktuğu...
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi bilimsel
Uçak yemeklerinin tatsız olmasının sebebi...
Hızlı kilo vermek isteyenler protein tüketiyor
Hızlı kilo vermek isteyenler protein...

Binatlı’da keyifler yerinde

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu yarın sona erecek olan devre arası kamp çalışmalarını değerlendirirken kampın çok verimli geçtiğini ifade etti

11 Ocak 2018 Perşembe 11:30
Binatlı’da keyifler yerinde
banner10

Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takılarından Binatlı, Pia Bella’da yaptıkları devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor. Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu devre arası hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirterek gidişattan memnun olduğunu ifade etti. Takımın genel havasının iyi olduğunu söyleyen Davutoğlu bu anlamda antrenmanların da güzel bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Davutoğlu: “Kampın bir amacı da yenilerin adaptasyonu”

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu yarın sona erecek olan devre arası kamp çalışmalar ile ilgili şunları da ifade etti: “Devre arasında takıma katılan isimler oldu. Yeni transferlerimiz Mehmet Erol ve Şenol Şöför ile gücümüze güç kattık. Kampın zaten bir amacı de yenilerin uyum ve adaptasyonu. Yeni transferlerimiz kamp süresinde iyi bir grafik ve uyum gösteriyorlar. Sakatlık sorunumuz yok. Katanımız da iyileşti her şey güzel gidiyor. Yönetime de bize böyle bir kamp imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.”

“Stoper mevkisi için görüşmelerimiz var”

Günde iki antrenman yaptıklarını söyleyen Gökmen Davutoğlu, yeni transferlere ilaveten takıma bir stoper takviyesi yapmak istediklerini belirtti. Kadroda şu an sadece stoper ihtiyaçları olduğunu ve 2-3 isimle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten tecrübeli teknik adam bu transferlerden bir tanesi ile yarın resmi imzayı atmak istediklerini açıkladı.

“Hazırlık maçlarımız var”

Yarın GAÜ Çetinkaya ile Çetinkaya’nın antrenman sahasında bir hazırlık maçı yapacaklarını belirten Davutoğlu 14 Ocak Pazar günü ise Güzelyurt Zafer Stadı’nda Yalova ile son hazırlık maçını yapacaklarını ifade etti.

Hazırlık maçlarından sonra Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’ndaki rakipleri olan Değirmenlik maçına odaklanacaklarını, ikinci devrenin ilk haftasında ise Baf Ülkü Yurdu ile kendi evlerinde derbi maçına hazırlanacaklarını söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozanköy, Çağatay’ı kiraladı, “Yıldız”ını da bırakmadı
Ozanköy, Çağatay’ı kiraladı, “Yıldız”ını da bırakmadı
Hascan’da işlem tamam
Hascan’da işlem tamam
Kaymaklı’da kamp tamamlanıyor
Kaymaklı’da kamp tamamlanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim