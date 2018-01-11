Binatlı’da keyifler yerinde

Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takılarından Binatlı, Pia Bella’da yaptıkları devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor. Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu devre arası hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirterek gidişattan memnun olduğunu ifade etti. Takımın genel havasının iyi olduğunu söyleyen Davutoğlu bu anlamda antrenmanların da güzel bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Davutoğlu: “Kampın bir amacı da yenilerin adaptasyonu”

Binatlı Teknik Direktörü Gökmen Davutoğlu yarın sona erecek olan devre arası kamp çalışmalar ile ilgili şunları da ifade etti: “Devre arasında takıma katılan isimler oldu. Yeni transferlerimiz Mehmet Erol ve Şenol Şöför ile gücümüze güç kattık. Kampın zaten bir amacı de yenilerin uyum ve adaptasyonu. Yeni transferlerimiz kamp süresinde iyi bir grafik ve uyum gösteriyorlar. Sakatlık sorunumuz yok. Katanımız da iyileşti her şey güzel gidiyor. Yönetime de bize böyle bir kamp imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.”

“Stoper mevkisi için görüşmelerimiz var”

Günde iki antrenman yaptıklarını söyleyen Gökmen Davutoğlu, yeni transferlere ilaveten takıma bir stoper takviyesi yapmak istediklerini belirtti. Kadroda şu an sadece stoper ihtiyaçları olduğunu ve 2-3 isimle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten tecrübeli teknik adam bu transferlerden bir tanesi ile yarın resmi imzayı atmak istediklerini açıkladı.

“Hazırlık maçlarımız var”

Yarın GAÜ Çetinkaya ile Çetinkaya’nın antrenman sahasında bir hazırlık maçı yapacaklarını belirten Davutoğlu 14 Ocak Pazar günü ise Güzelyurt Zafer Stadı’nda Yalova ile son hazırlık maçını yapacaklarını ifade etti.

Hazırlık maçlarından sonra Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’ndaki rakipleri olan Değirmenlik maçına odaklanacaklarını, ikinci devrenin ilk haftasında ise Baf Ülkü Yurdu ile kendi evlerinde derbi maçına hazırlanacaklarını söyledi.