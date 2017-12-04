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Binatlı’nın gözü zirvede

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak maç, BRT 2’den ‘canlı’ ekranda olacak.

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:32
Binatlı’nın gözü zirvede
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BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Futbol Liglerinde 11’inci hafta ‘Süper Lig’de bu akşam oynanacak Binatlı-Yenicami karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak maç, BRT 2’den ‘canlı’ ekranda olacak.

Binatlı bu akşamki karşılaşma öncesinde 23 puanla zirvede bulunan Doğan Türk Birliği’nin ardından 21 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Yenicami karşılaşmasına mutlak 3 puan için çıkacak sarı yeşilliler bu akşamki mücadeleden galip ayrılması halinde puan tablosunda yeniden ilk sıraya yerleşecek.

Birinci Lig’de ise 11’inci haftanın ardından ilk 3 sıra değişmedi.

Lider Gönyeli’nin ardından Hamitköy ikinci, Maraş üçüncü sırada.

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