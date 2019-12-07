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Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları yapıldı

KKTC Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları yapıldı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:50
Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları yapıldı

KKTC Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları yapıldı.
Kalkanlı’daki Terzioğlu At Çifliği’nde düzenlenen yarışmayı Başbakan Ersin Tatar da izledi ve dereceye girenlere kupa takdimi yaptı.

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşan Başbakan Ersin Tatar, ülkemizde bu spora olan ilgiyi gördüğünü belirterek, Binicilik Federasyonu’nu ve çocuklarını bu spora yönlendiren aileleri kutladı.

Tatar, bu dünya sporunun ülkemizde de yapılmasından mutlu olduğunu kaydederek, başarılı sporcuların ülkemizi yurtdışındaki çeşitli etkinliklerde temsil etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda yapılması gereken düzenlemeler varsa Başbakanlık olarak yapmaya hazır olduklarını ifade eden Tatar, tüm sporculara başarılar diledi.

KKTC Binicilik Federasyonu Başkanı İlkay Aslım da sezonun son yarışının Başbakanlık kupası olarak düzenlendiğini anlatarak, kendilerine eğitim ve hakem konusunda katkı sağlayan Türkiye Binicilik Federasyonuna ve etkinliğe katılan Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da KKTC’de binicilik sporundaki gelişmeleri görmekten mutlu olduğunu belirterek, bu güzelliklerin devamını diledi.

3 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Başbakan Ersin Tatar tarafından takdim edildi.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
KKTC Binicilik FederasyonuEngel Atlama MüsabakalarıSporHaberGündemKıbrısBaşbakanlık Kupası
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