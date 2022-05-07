“Birkan Uzun Zirve Koşusu” yapılıyor

“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına düzenlenecek etkinliğe Vakıflar İdaresi ana sponsor olurken, Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi de destek veriyor. 5 ve 10 kilometre olarak kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak olan zirve koşusunda ilk üç içerisine girecek olan isimlere para ödülü takdim edilecek. Zirve koşusunun ardından zirveye halk yürüyüşünün de gerçekleştirileceği etkinlikte yemek stantları, çocuklar için oyun alanları ve çeşitli aktiviteler de yer alacak.

Birinciler Almanya’da ülkeyi temsil edecek

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak yapılması planlanan “Birkan Uzun Zirve Koşusu”nun yer yıl farklı bölgelerde yapılması düşünülüyor. Bu yıl ilk kez yapılacak olan etkinlikte kadınlarda ve erkeklerde birinci olacak isimler 10 Temmuz 2022’de Almanya’da gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizi temsil etme hakkı da kazanacak. Federasyondan yapılan açıklamada etkinlikle ilgili kayıt ve bilginin 05338631067 numaralı telefondan alınabileceği, ayrıca https://www.ktaf.org.tr/detail/index/121 linkinden kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Sakallı halkı davet etti

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, gerçekleştirecekleri bu anlamlı organizasyonla Birkan Uzun’u hem anma fırsatı yakalayacaklarını hem de geleneksel olarak düzenleyerek anısını yaşatmayı planladıklarını belirtti. Sakallı, Birkan Uzun’un sevenlerini, tüm halkımızı ve basın mensuplarını organizasyona davet etti.