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Bisikletçilerimiz Türkiye Milli Takım kampına katılıyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması sporcuları Ege Erülkü ve Arcan Kuzhan Türkiye Milli Takım kampına katılacak.

22 Aralık 2022 Perşembe 18:45
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Bisikletçilerimiz Türkiye Milli Takım kampına katılıyor



Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması ile geride kalan sezonda Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atan iki sporcumuz Türkiye Mili Takımı hazırlık kampına katılıyor.

Sporcularımız Ege Erülkü ve Arcan Kuzhan, İstanbul’da 22-30 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Milli Takım Hazırlık Kampına katılmak üzere bugün adadan ayrıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Milli Takım Kamp Sorulumusu olarak ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat görevlendirildi.

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