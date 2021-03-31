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Bizim çocuklar Letonya'ya takıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda ilk iki maçını kazanan A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:06
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Bizim çocuklar Letonya'ya takıldı

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu üçüncü maçında Türkiye'nin golleri 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Letonya'nın golleri ise 35. dakikada Savaļnieks, 58. dakikada Uldriķis ve 79'da Ikaunieks'ten geldi.

Milli takımın 33. dakikada Caner Erkin ile bir topu da direkten döndü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası
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