BJK taraftarının önüne çıkıyor! Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 2. hafta Beşiktaş Göztepe maçı ile başlıyor. Geçtiğimiz haftayı yenilgiyle kapatan ile kapatan iki takım da kazanarak ilk üç puanlarını almak istiyor. Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi Burak Yılmaz, Vida, Hutchinson ve Enzo Roco sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Göztepe maçını hakem Ali Palabıyık ve ekibi yönetecek.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş Göztepe hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren