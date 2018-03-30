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Bolkan: “Ölüm kalım maçını % 100 kazanacağız”

Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, yarın oynayacakları Cihangir karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu:

30 Mart 2018 Cuma 15:55
Bolkan: “Ölüm kalım maçını % 100 kazanacağız”

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, K-Pet Süper Ligi’nin 24.haftasını, 18  puanla sonuncu sırada tamamlayan Ozanköy, yarın Cihangir ile evinde oynayacağı karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, antrenör Celal keleş ve İbrahim Reis’in dün Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda yaptırdığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Bolkan çalışma sonrasında, oynadıkları Yenicami ile oynayacakları Cihangir karşılaşmalarıyla ilgili Havadise konuştu.

“Maç öncesi 1 puana razı olurdum”

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Yenicami karşılaşması öncesinde; bir puan verilmesi halinde, Yenicami-Ozanköy maçının oynanmaması teklifini kabul edeceğine dikkat çeken Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Ancak maçtan sonra, üç puanı kaçırdığımız için çok üzüldüm. Zira, Dk.56,1-0 öndeyiz. Dk.70,Ertaç, kaleciyi de geçmesine rağmen topu ağlara yollayamadı. O pozisyon gol olsa, skor 2-0 olacaktı. Dk.88’e kadar dayandık ancak, Yenicami bu dakikada bir gol bulup, iki puanımızı adeta çaldı. Ozanköy-Yalova maçı başlamadan önce, basın mensubu Coşkun Kutay ve Selahi Toykan’a, bu maçı kazanırsam, Yenicami müsabakasına kazanmak için gideceğim demiştim. Yalova’yı yendik ancak, Yenicami’yi son iki dakikada elimizden kaçırdık. Hem de deplasmanda” ifadelerini kullandı.

“Akacan-Ozanköy Spor Kulübü”

“Gün geçtikçe, oyuncular bizlerle, biz de onlarla daha iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Mehmet Bolkan, “Geçtiğimiz pazartesin gününden itibaren daha güçlüyüz. Çünkü Bulut Akacan Holding, isim hakkımızı satın aldı. Ve bundan böyle ismimiz,  Akacan-Ozanköy Spor Kulübü oldu. Bu kadar zor durumda ve belki de küme düşecek olan Ozanköy’ün isim hakkını, büyük bir yüreklilik göstererek alan Bulut Akacan, bir yerde de bizlere ve Ozanköy’e olan güvenini göstermiş oldu. Bu gelişme bizi kamçılamıştır. Bunun için şimdi daha çok mücadele edip, Ozanköy’ü Süper Ligde tutmamız gerekiyor” dedi.

“Taraftarlarımızın desteğiyle  Cihangir maçını mutlaka alacağız”

Bu hafta oynayacakları Cihangir karşılaşması hazırlıkları çerçevesinde; geçtiğimiz akşam balık lokantasında; Başkan Sami Otçuoğlu, Asbaşkan Fahri Otçuoğlu, Bulut Akacan, teknik kadro ve futbolcularla bir arada balık yiyerek moral tazelediklerini söyleyen Mehmet Bolkan, “Ayrıca hafta içerisinde iki antrenman yapacağız ve rakibimizin video ile yapılacak teknik analizini değerlendirmek üzere bir de sporcu toplantısı tertip edeceğiz. Cihangir karşılaşmasını mutlaka kazanacağız. Çünkü rakibimizin aklı, çarşamba günü oynayacakları Kıbrıs kupası yarı final 2. karşılaşmasında olacak. Bizim kupa yarı final maçımız yok. Bizim final maçımız cumartesi günü oynayacağımız Cihangir maçıdır ve Cihangir maçı bir yerde de bizim için ölüm-kalım savaşı konumundadır. Cumartesi günü taraftarlarımızın da desteğiyle bu savaştan zaferle ayrılacağız ve Cihangir maçını % 100 alacağız. Kısacası, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, şeklinde konuştu.

Mehmet Bolkan ayrıca, kamp yapmayacaklarını, sakat ve cezalı oyuncularının bulunmaması nedeniyle sahaya tam kadro çıkacaklarını belirtti.

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