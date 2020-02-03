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Bora Altıntaş Simple Session’a katılacak

Altıntaş hafta sonu Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak sezonun en büyük BMX yarışma bacağı olan Simple Session’a katılacak.

03 Şubat 2020 Pazartesi 17:00
Bora Altıntaş Simple Session’a katılacak

Ülkemizin yetiştirdiği başarılı BMX sporcusu Bora Altıntaş hafta sonu Estonya’nın Tallinn şehrinde yapılacak sezonun en büyük BMX yarışma bacağı olan Simple Session’a katılacak. Dünya genelinde yaklaşık 30 yarışmacının sadece davet edilerek katıldığı yarışma için hazırlıklarını sürdüren Bora yarışmada Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmaya katılacak olan tek Türk sporcu olan Bora hatırlanacağı üzere geçen yıl İngiltere’deki Nass Festivalinde Dünya 6. lığı elde etmiş ve sonrasında da Yunanistanda 4 kişilik ekibine başarılı performansıyla şampiyonluk tattırmıştı.

VANS Türkiye, G-SCHOCK ve BSD Forever UK tarafından sponsorluğu yapılan Bora Altıntaş sıradışı bir extrem sporla uğraşmaktan müthiş bir tat aldığını, BMX sporunun kendisi için bir yaşam tarzı ve tutku olduğunu belirtti. Üstün performansı sayesinde elde ettiği başarılardan dolayı uluslararası bir sporcu kimliğine sahip olan Bora en büyük mutluluğunun, hikayesi Lefkoşa Ortaköydeki bir parkta başlayan ve kendisinin kurduğu FIBERA BMX markasınının uluslararası arenada tanınıyor olması olduğunu vurguladı. Antremanlarını Haspolattaki kendi özel kapalı skateparkında sürdüren Bora Altıntaş Çarşamba günü Estonyaya gitmek için yola çıkacak.

Son Güncelleme: 03.02.2020 17:08
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberKatılımEstonyaAltınbaşBora
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