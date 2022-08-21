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Boran Kaçar ve Ersen Reynar şampiyon oldu

21 Ağustos 2022 Pazar 23:37
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Boran Kaçar ve Ersen Reynar şampiyon oldu


Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir'de organize edilen Pro Beach Tour Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonası Erkekler U18 kategorisinde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Kulübü sporcuları Boran Kaçar ve Ersen Reynar şampiyon oldu.
Finalde Köyceğiz Göl takımı karşısında 2-0 galip gelen Boran-Ersen ikilisi birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
SporBoran KaçarErsen Reynar
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