Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105304
ALTIN
156.726
DOLAR
3.8575
STERLİN
5.1628
EURO
4.5473
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz...
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış
Ameliyat değil, photoshopmuş!
Sosyal medyada organize olup şato satın aldılar
Sosyal medyada organize olup şato...

Bosna Hersek'ten Terim hamlesi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yarın İstanbul'da görüşeceklerini açıkladı

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:55
Bosna Hersek'ten Terim hamlesi
banner10

Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yarın İstanbul'da görüşeceklerini açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Mehmed Bazdarevic ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışındaki Bosna Hersek, Fatih Terim'e teklif götürmeyi planlıyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Zvjezdan Misimovic ve Sead Kajtaz da yer alacak.

Hodzic, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terim'e milli takımın isteğini ilettiğini ve görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, Terim'in Bosna Hersek Milli Takımı için çalışmasının ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

İstanbul'a giderek Terim ile konuşacaklarını ve durumun ne olduğunu göreceklerini kaydeden Hodzic, "Federasyon, Fatih Terim gibi uluslararası çaptaki bir teknik direktörün finansal olarak ödemesini yapamaz ama tecrübeli çalıştırıcının görevi kabul etmesine neden olacak kaliteli bir takımımız var. Her şey yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek görüşmeden sonra belli olacak" diye konuştu.

Hodzic, milli takımın Terim ile "harika" başarılar elde edebileceğini vurgulayarak, "Terim, bilgi, karizma ve otoriteye sahip. Bu özellikler de milli takım için hayati şeyler. Onun teklifi kabul etmesi, milli takım için harika bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, daha önce bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'ye de teklif götürmüştü.

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Bazdarevic ile yollarını ayırmıştı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveçli futbolcunun çıplak Kupa sevinci kızdırdı
Norveçli futbolcunun çıplak Kupa sevinci kızdırdı
Galatasaray’da defans, orta sahadan daha çok attı
Galatasaray’da defans, orta sahadan daha çok attı
Lider Beşiktaş bu akşam Leipzig’e konuk oluyor
Lider Beşiktaş bu akşam Leipzig’e konuk oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim