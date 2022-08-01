Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu

Boston Celtics'in efsanesi Russell hayatını kaybetti

NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane ismi Bill Russell, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 19:42
27 Okunma
Boston Celtics'in efsanesi Russell hayatını kaybetti
banner48

NBA’de Boston Celtics forması altında 11 şampiyonluk yaşayan efsane basketbolcu Bill Russell, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bill Russell’ın ölüm haberini ailesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada efsane ismin eşinin yanında huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

NBA tarihinin ilk Afrika kökenli başantrenörü olan Bill Russell, Boston Celtics’in başında 2 NBA şampiyonluğu daha yaşadı. Oyunculuk kariyeri boyunca Boston Celtics dışında başka takımda oynamayan Bill Russell, Boston Celtics, Seattle SuperSonics ve Sacramento Kings‘te başantrenör olarak görev yapmıştı. NBA’de 11 kez All Star seçilen efsane basketbolcu 5 kez de ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünün sahibi olmuştu.

Boston Celtics tarafından 6 numaralı forması emekli edilen Bill Russell, 13 yıllık oyunculuk kariyerinde 15.1 sayı, 22.5 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Bill Russell halen NBA’in en çok yüzük kazanan oyuncusu konumundaydı.

İNANMASI GÜÇ PERFORMANS

12 Şubat 1934 yılında Louisiana’da doğan Bill Russell, 1955 ve 1956 yıllarında San Francisco Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu kazanmıştı. Bu dönemde 55 maç üst üste kazanarak inanması güç bir performans göstermişlerdi.

2.08 m boyunda olan ve pivot pozisyonunda oynayan Bill Russell, NBA’de oynadığı dönemlerde büyük pivot Wilt Chamberlain’le karşılaştırılmıştı. Her ne kadar bireysel anlamda ona karşı zayıf kalsa da elde ettiği şampiyonluklar sayesinde onu geçmişti.

Anahtar Kelimeler:
NBABoston CelticsBill Russell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alara Ghaffari bronz madalya da kazandı
Alara Ghaffari bronz madalya da kazandı
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!
Heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim