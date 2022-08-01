Boston Celtics'in efsanesi Russell hayatını kaybetti

NBA’de Boston Celtics forması altında 11 şampiyonluk yaşayan efsane basketbolcu Bill Russell, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bill Russell’ın ölüm haberini ailesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada efsane ismin eşinin yanında huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

NBA tarihinin ilk Afrika kökenli başantrenörü olan Bill Russell, Boston Celtics’in başında 2 NBA şampiyonluğu daha yaşadı. Oyunculuk kariyeri boyunca Boston Celtics dışında başka takımda oynamayan Bill Russell, Boston Celtics, Seattle SuperSonics ve Sacramento Kings‘te başantrenör olarak görev yapmıştı. NBA’de 11 kez All Star seçilen efsane basketbolcu 5 kez de ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünün sahibi olmuştu.

Boston Celtics tarafından 6 numaralı forması emekli edilen Bill Russell, 13 yıllık oyunculuk kariyerinde 15.1 sayı, 22.5 ribaunt ortalaması yakalamıştı. Bill Russell halen NBA’in en çok yüzük kazanan oyuncusu konumundaydı.

İNANMASI GÜÇ PERFORMANS

12 Şubat 1934 yılında Louisiana’da doğan Bill Russell, 1955 ve 1956 yıllarında San Francisco Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu kazanmıştı. Bu dönemde 55 maç üst üste kazanarak inanması güç bir performans göstermişlerdi.

2.08 m boyunda olan ve pivot pozisyonunda oynayan Bill Russell, NBA’de oynadığı dönemlerde büyük pivot Wilt Chamberlain’le karşılaştırılmıştı. Her ne kadar bireysel anlamda ona karşı zayıf kalsa da elde ettiği şampiyonluklar sayesinde onu geçmişti.