Bozkurt: "Rakip taraftara parmak vermenin cezası 1 maç ise bu cezayı iptal edin"

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Yarı Finali'nin 1. ayağı olan Yenicami - Mağusa Türk Gücü karşılaşması sonrası Yenicami'nin siyahi oyuncusu John Okoye Ebuka'nın MTG tribünlerine yaptığı hareket sonrasıda, Ebuka, MTG'nin başvurusu sonucu Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Toplanan Disiplin Kurulu geçtiğimiz gün Yenicami'nin futbolcusu Ebuka'ya yaptığı hareket sonrasında 1 maç oynamama cezası verdi. Verilen bu cezanın sonrasında bir çok kişi tarafından Disiplin Kurulu eleştiriye maruz kaldı.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulubü Başkanı Koral Bozkurt, yayınladığı yazılı açıklama ile Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza kararını eleştirdi. Bozkurt açıklamasında, "Gençler Birliği futbolcusu Emeka, hakeme kol hareketi yaptığında dört maç ceza alırken neden bu futbolcunun bir maç ceza aldığını bize açıklasın. Adil olmayan bir yönetim ve disiplin kurulu sorgulanır." dedi.

Ayrıca Bozkurt Disiplin Kurulu'na çağrıda bulunarak, "Verilen 1 maçlık cezanın da iptal edilmesinde tarafımız tarafından hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır" dedi.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulubü Başkanı Koral Bozkurt'un açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 29.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda Yenicami futbolcusu John Okoye Ebuka’ya 1 maç ceza vermiştir. Bu ceza bize göre 26.03.2018 tarihinde video görüntüleri ile ispatlı şekilde yaptığımız haklı başvurumuz ile dalga geçmekle eş değerdedir. Verilen 1 maçlık cezanın da iptal edilmesinde tarafımız tarafından hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır.

“Ben şahsen MTG başkanı olurken ülke gençliğine hizmet etmek amacı ile bu yola çıktım. Kendi futbolcularıma söylediğim tek bir şey var; “Siz Mağusa ve Kıbrıs çocuklarına örnek olmak için buradasınız” Bu kadar gündür hakem hataları konuşuldu, tepkiler ortaya konuldu. Bizim de canımızın yandığı birçok maç oldu. Fakat biz bu hakem hatalarıyla ilgili ; dünyada da hakem hataları oluyor , bizim futbolumuz dünyadan daha amatör olduğundan hakem hatalarının daha fazla olması doğaldır dedik. Fakat bu ülkede BRT kameraları tarafından gayet net ve anlaşılır bir şekilde taraftarımıza yapılan el kol hareketinin 1 maç ile cezalandırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ülkede rakip taraftara parmak vermenin cezası 1 maç. Bundan sonra futbolcular rakip taraftara bu tip hareketler yaparsa futbolumuzun nereye gideceğini siz düşünün.

Ben disiplin kurulunun aldığı bu kararı bir nedenle iptal etmesinin Kıbrıs futbolu için bu emsalin ortadan kalkması adına daha iyi olacağını düşünüyorum. Spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı davranış yapan başka takımın futbolcularına üç maç ceza veren disiplin kurulu kol hareketi yapan bir futbolcunun davranışının nereye girdiğini bize açıklasın. Gençler Birliği futbolcusu Emeka, hakeme kol hareketi yaptığında dört maç ceza alırken neden bu futbolcunun bir maç ceza aldığını bize açıklasın. Adil olmayan bir yönetim ve disiplin kurulu sorgulanır. Bana göre disiplin kurulu adalet duygusunu kaybetmiştir ve bu kararı iptal edip bu emsali ortadan kaldırıp istifa etmelidir. Biz, taraftarımıza yapılan bu hareketi kabul etmediğimiz gibi kınıyoruz"